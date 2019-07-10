QR код + БД

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок197 просмотров

Нужно разработать мобильное приложение по готовым макетам:

Под iPhone отрисованы состояния для X и 8,8+

Под Android phone и mobile

Основной функционал приложения:

- Авторизация

- Сканирование и распознавание QR-кода

- Определение нужного юзера в бд по коду

- Создание записи в БД для нужного пользователя

- Служба поддержки через виджет JivoSite (SDK)

Функционал приложения должен быть связан с БД онлайн сервиса.

Связку со стороны сервиса будет сделана с нашей стороны.

Аккаунты Apple и Google developer имеются.

Приложения нужно будет опубликовать в магазины.

Android
6 лет назад
biliyoleksandr
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров