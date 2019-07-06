Android приложение

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Закрыт1 заявка225 просмотров

Нужно создать VPN приложение на андроид.

Подключение через openvpn конфиги.

При обсуждении покажу дизайн. Будет 2 страницы - главная с кнопкой подключения и список стран.

От вас жду: 

1. Есть ли опыт работы с VPN android? 

2. Обязательно наличие портфолио 

3. Внимательность. Если проигнорированы два первые пункта, значит внимательность страдает.

Android
6 лет назад
logindev
Алексей 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

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