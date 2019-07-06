Доработка модуля на Android

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки149 просмотров

Здравствуйте, есть почти готовое решение, нужно его немного доработать под наше ТЗ - все подробности скину в ЛС тем кто работает с модулями для Android и сможет помочь.

Android
6 лет назад
guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров