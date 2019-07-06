Создание приложения с кадастровой картой (Android)

Концепция приложения такова: нужен айос с привязкой эпл вотч, пользователи в нем смогут как заниматься по тренировкам-видео, так и знакомиться (функция соцсети). Подробного текстового ТЗ нет, но в целом мы все по функциям понятно описали.Оценка ...