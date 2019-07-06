Создание приложения с кадастровой картой (Android)

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Закрыт7 заявок211 просмотров

Необходимо создать приложение для Андроида с кадастровой картой Украины. 

Функционал: 

  • Наложение кадастровой карты на слои OpenStreetMap, Google, Bing
  • Поиск по кадастровому номеру и адресу
  • Выполнение перехода к определенной части карты по региону
  • Отображение общедоступных данных с кадастровой карты об участках и владениях
  • Использование Material Design
Просьба оценить предварительную стоимость и оставить заявку если вам интересен данный проект. 
Android
6 лет назад
dxdt
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров