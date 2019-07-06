Создать мобильное приложение

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Закрыт11 заявок434 просмотра

Нужно создать новостное мобильное приложение. Новости будут подгружаться с сайта. Дизайн приложения уже готов.Детали обсужу с исполнителем

Присылайте примеры работ, указывайте примерную стоимость и сроки

6 лет назад
frolovaMila
Людмила 
27 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров