Требуеться програмист с опыт разработки AR приложений
Создать мобильное приложение
Нужно создать новостное мобильное приложение. Новости будут подгружаться с сайта. Дизайн приложения уже готов.Детали обсужу с исполнителем
Присылайте примеры работ, указывайте примерную стоимость и сроки
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