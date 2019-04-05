logindev

Алексей Васильев logindev

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
17%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать VPN программу для Windows

    Программа должна работать с openvpn конфигами подключения, с которыми работает официальная программа OpenVPN Connect. Более подробное ТЗ с потенциальным исполнителем. Жду ваших предложений, вопросов.

    VPN
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Cоздать Android приложение

    $400

    Необходимо разработать Android приложение для проекта грузоперевозок. Есть документированное API для работы с сайтом проекта. Дизайн сделан в Figma. Возможности: Вход/Регистрация/Восстановление пароля Добавление груза Поиск грузов Отображение на карте груза (Google Maps API) Добавление транспортного средства Поиска транспортных средств Просмотр транспортного средства Редактирование данных пользователя Подробное полное ...

    AndroidFigmaFlutter
    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать desktop приложение на Electron JS

    Нужно разработать десктоп приложение на Electron JS. От исполнителя жду пару слов о своем опыте и ссылку на выполненные проекты. Кратко о проекте: VPN приложение. Серверное API готово, осталось все подвязать. Более подробное обсуждение проекта с конкретным исполнителем. Выслушаю встречные ...

    JavascriptVPN
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Программирование игры на Unity

    $250

    Нужно программировать игру на unity. Бесконечная гонка (Аналог Hill climb) Физика, взаимодействие, прыжки, сальто, система частиц. Требования: 1. Внимательность 2. Пунктуальность. 3. Опыт с Unity В ответе прошу указать: 1. Опыт работы с Unity 2. Ссылки на портфолио (это скажет больше любых слов о ...

    Unity
    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать приложение на flutter

    $500

    Нужно разработать приложение на flutter для проекта грузоперевозок. Есть документированное rest api, с которым будет работать приложение. Требования: 1. Внимательность 2. Пунктуальность. 3. Опыт с Flutter Дизайн приложения создан в Figma В ответе прошу указать: 1. Опыт работы с Flutter 2. Опыт с Figma 3. ...

    FigmaFlutterREST
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • ASO мобильного приложения в AppStore

    Нужен опытный человек для продвижения мобильного приложения из раздела "Утилиты" iOS. VPN приложение. От вас: 1. Опыт в продвижении приложений iOS 2. Наличие кейсов продвижения с вашим участием 3. Напишите, чем вы можете быть полезными ...

    iOSVPN
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Android приложение

    Нужно создать VPN приложение на андроид. Подключение через openvpn конфиги. При обсуждении покажу дизайн. Будет 2 страницы - главная с кнопкой подключения и список стран. От вас жду:  1. Есть ли опыт работы с VPN android?  2. Обязательно наличие портфолио  3. ...

    AndroidVPN
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка сервера VPN

    Создать минимально работающую версию VPN сервера. Сделать возможность через запрос на сервер получать данные для доступа VPN.  Пример: site.com/getMyVPN.php?pay=0 -&gt; сервер в JSON данные для VPN подключения. Если параметр pay = 0, выдать доступ с ограничением скорости ...

    VPN
    Системное администрирование1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Дизайн мобильного приложения VPN сервиса

    Нужно разработать дизайн мобильного приложения VPN под iOS. Нужен человек, который понимает в шрифтах, цветах, расположении элементов. Портфолио обязательно. Инструменты: figma Ссылка на ТЗ  https://docs.google.com/document/d/1J1g05U0uqk4d2QWTTfhyFPmf9Vg9uzZb0YnvD9UOsKM/edit?usp=sharing В ответе прошу указать Ссылку на портфолио конкретно по мобильным UI. Пожалуйста, не присылайте ссылки на дизайн ...

    Дизайн сайтаiOSДизайн мобильного приложенияFigmaVPN
    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайнер UI/UX сайта

    Нужен дизайнер/дизайнер интерфейсов для создания аккаунта вебмастера рекламной сети. [b]Важен опыт и чувство стиля, внимание к деталям, подбор шрифтов, цветов, расположение элементов.[/b] Что нужно:  Аккаунт вебмастера будет состоять с нескольких страниц.  Основные: [list=1][*]Список рекламодателей с описанием сотрудничества и условий. Фильтр ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
bg_games
24 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$250
10 баллов
3 года назад
Программирование игры на Unity
Алексей, хороший заказчик, с ним было приятно сотрудничать!
Даниил ответственный и вежливый человек. Всегда на связи, за все время сотрудничества был на связи. Не пропадал. Будем сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
linuxsys
Максим 
49 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Настройка сервера VPN
Было очень приятно работать с Алексеем, задача чётко поставлена, оплата в срок. Если возникают сложности, идёт на уступки и с ним можно договориться. Рекомендую к сотрудничеству!
Максим очень хорошо сделал свою работу, даже прислал видео как все работает, что очень приятно и помогло увидеть как устроен проект. Адекватный, что важно для фрилансера. Думаю еще поработаем над другими проектами. Рекомендую. Успехов и хороших заказов!
Ответный отзыв
Novickaja97
Мария 
26 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 отзывов
$50
10 баллов
5 лет назад
Дизайн мобильного приложения VPN сервиса
Алексей имеет четкое представление задач, понятно и лаконично их выкладывает. Сотрудничеством довольна. Своевременная оплата, моментальные ответы на все интересующие вопросы. Рекомендую!
Есть чувство стиля, понимает в шрифтах, все пожелания мои воплощались практически сразу. Было сделано несколько вариантов. В целом сотрудничеством доволен, думаю еще поработаем в будущем над новыми проектами. Марию рекомендую.
Ответный отзыв