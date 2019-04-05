Программа должна работать с openvpn конфигами подключения, с которыми работает официальная программа OpenVPN Connect. Более подробное ТЗ с потенциальным исполнителем. Жду ваших предложений, вопросов.
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $400
Необходимо разработать Android приложение для проекта грузоперевозок. Есть документированное API для работы с сайтом проекта. Дизайн сделан в Figma. Возможности: Вход/Регистрация/Восстановление пароля Добавление груза Поиск грузов Отображение на карте груза (Google Maps API) Добавление транспортного средства Поиска транспортных средств Просмотр транспортного средства Редактирование данных пользователя Подробное полное ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно разработать десктоп приложение на Electron JS. От исполнителя жду пару слов о своем опыте и ссылку на выполненные проекты. Кратко о проекте: VPN приложение. Серверное API готово, осталось все подвязать. Более подробное обсуждение проекта с конкретным исполнителем. Выслушаю встречные ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $250
Нужно программировать игру на unity. Бесконечная гонка (Аналог Hill climb) Физика, взаимодействие, прыжки, сальто, система частиц. Требования: 1. Внимательность 2. Пунктуальность. 3. Опыт с Unity В ответе прошу указать: 1. Опыт работы с Unity 2. Ссылки на портфолио (это скажет больше любых слов о ...Разработка игр1 исполнительЗавершен3 года назад
- $500
Нужно разработать приложение на flutter для проекта грузоперевозок. Есть документированное rest api, с которым будет работать приложение. Требования: 1. Внимательность 2. Пунктуальность. 3. Опыт с Flutter Дизайн приложения создан в Figma В ответе прошу указать: 1. Опыт работы с Flutter 2. Опыт с Figma 3. ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужен пунктуальный сисадмин для настройки openvpn, слетают периодически easyrsa сертификаты. Работа с ограничением скорости, трафика, revoke.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужен опытный человек для продвижения мобильного приложения из раздела "Утилиты" iOS. VPN приложение. От вас: 1. Опыт в продвижении приложений iOS 2. Наличие кейсов продвижения с вашим участием 3. Напишите, чем вы можете быть полезными ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно создать VPN приложение на андроид. Подключение через openvpn конфиги. При обсуждении покажу дизайн. Будет 2 страницы - главная с кнопкой подключения и список стран. От вас жду: 1. Есть ли опыт работы с VPN android? 2. Обязательно наличие портфолио 3. ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
Создать минимально работающую версию VPN сервера. Сделать возможность через запрос на сервер получать данные для доступа VPN. Пример: site.com/getMyVPN.php?pay=0 -> сервер в JSON данные для VPN подключения. Если параметр pay = 0, выдать доступ с ограничением скорости ...Системное администрирование1 исполнительЗакрытнет даты
Нужно разработать дизайн мобильного приложения VPN под iOS. Нужен человек, который понимает в шрифтах, цветах, расположении элементов. Портфолио обязательно. Инструменты: figma Ссылка на ТЗ https://docs.google.com/document/d/1J1g05U0uqk4d2QWTTfhyFPmf9Vg9uzZb0YnvD9UOsKM/edit?usp=sharing В ответе прошу указать Ссылку на портфолио конкретно по мобильным UI. Пожалуйста, не присылайте ссылки на дизайн ...Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужен дизайнер/дизайнер интерфейсов для создания аккаунта вебмастера рекламной сети. [b]Важен опыт и чувство стиля, внимание к деталям, подбор шрифтов, цветов, расположение элементов.[/b] Что нужно: Аккаунт вебмастера будет состоять с нескольких страниц. Основные: [list=1][*]Список рекламодателей с описанием сотрудничества и условий. Фильтр ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт5 лет назад