Максим очень хорошо сделал свою работу, даже прислал видео как все работает, что очень приятно и помогло увидеть как устроен проект. Адекватный, что важно для фрилансера. Думаю еще поработаем над другими проектами. Рекомендую. Успехов и хороших заказов!