Программирование игры на Unity

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Завершен2 заявки1077 просмотров

Нужно программировать игру на unity.

Бесконечная гонка (Аналог Hill climb)

Физика, взаимодействие, прыжки, сальто, система частиц.

Требования:

1. Внимательность

2. Пунктуальность.

3. Опыт с Unity

В ответе прошу указать:

1. Опыт работы с Unity

2. Ссылки на портфолио (это скажет больше любых слов о себе)

3. Почему именно вас стоит выбрать разработчиком?

Человеку, который внимателен и прочитал все пункты, указав свое портфолио, будет выслано подробное ТЗ.

Unity
4 года назад
logindev
Алексей 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bg_games
Даниил 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 отзыва
4 года назад
$250
1 день
Escrow
Даниил ответственный и вежливый человек. Всегда на связи, за все время сотрудничества был на связи. Не пропадал. Будем сотрудничать дальше.
Алексей, хороший заказчик, с ним было приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Егор
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
bg_games
Даниил 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 отзыва
4 года назад