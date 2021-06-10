Добрый день! Необходимо сделать обширную UML схему для небольшой игрушки на юнити, в том числе для серверной части.
Программирование игры на Unity
Нужно программировать игру на unity.
Бесконечная гонка (Аналог Hill climb)
Физика, взаимодействие, прыжки, сальто, система частиц.
Требования:
1. Внимательность
2. Пунктуальность.
3. Опыт с Unity
В ответе прошу указать:
1. Опыт работы с Unity
2. Ссылки на портфолио (это скажет больше любых слов о себе)
3. Почему именно вас стоит выбрать разработчиком?
Человеку, который внимателен и прочитал все пункты, указав свое портфолио, будет выслано подробное ТЗ.
Выбранный исполнитель
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