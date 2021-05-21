Необходимо создать простой морской бой на языке C++. В игре необходимо реализовать как режим игрок против компьютера, так и компьютер против компьютера. Также нужно, чтобы компьютер при стрельбе обладал логикой (т.е. не производил выстрелы «рандомайзом»). ...
Сделать UML схему для проекта на Unity
Добрый день! Необходимо сделать обширную UML схему для небольшой игрушки на юнити, в том числе для серверной части.
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