Unity2D Сделать систему сохранения и загрузки Tilemap`ов

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Завершен2 заявки512 просмотров

Необходимо написать скрипт для сохранения и загрузки Tilemap`ов.

Все сохраненные данные должны записываться в отдельный файл.

В игре нужно будет сделать список со всеми этими файлами из папки, куда они сохраняются, которые после можно загрузить. Пример

Tilemap генерируется программным кодом.

По результату работы я хочу получить готовый скрипт в unity.

Unity
4 года назад
Maylk
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n_smirnov
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n_smirnov
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