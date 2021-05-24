Unity2D Сделать систему сохранения и загрузки Tilemap`ов

Необходимо написать скрипт для сохранения и загрузки Tilemap`ов.

Все сохраненные данные должны записываться в отдельный файл.

В игре нужно будет сделать список со всеми этими файлами из папки, куда они сохраняются, которые после можно загрузить. Пример

Tilemap генерируется программным кодом.

По результату работы я хочу получить готовый скрипт в unity.