портировать игру (игра с playmarket) с андроид apk на ПК в exe с привязкой клавишь. игра шутер, порядком в 100 мегабайт с кэшом. игра написана на unity. исходного кода нету
Unity2D Сделать систему сохранения и загрузки Tilemap`ов
Необходимо написать скрипт для сохранения и загрузки Tilemap`ов.
Все сохраненные данные должны записываться в отдельный файл.
В игре нужно будет сделать список со всеми этими файлами из папки, куда они сохраняются, которые после можно загрузить. Пример
Tilemap генерируется программным кодом.
По результату работы я хочу получить готовый скрипт в unity.
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