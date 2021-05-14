JS Анимация для игры

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка760 просмотров

Нужна похожая анимация на JS для игры (нажатие на сектора, выпадение награды, самолет, который скидывает ящики, и их открытие).

Примеры того что нужно

https://disk.yandex.ru/i/CNNYbbnSxp405Q

https://disk.yandex.ru/i/oSknEt-UltQruw

PS. Мне не нужна видео анимация (почему-то в описании не видят пометку JS), только JavaScript код

JavaScript
4 года назад
benkerrry
Дмитрий 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
49 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва(-1)
4 года назад

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