JS Анимация для игры

Нужна похожая анимация на JS для игры (нажатие на сектора, выпадение награды, самолет, который скидывает ящики, и их открытие).

Примеры того что нужно

https://disk.yandex.ru/i/CNNYbbnSxp405Q

https://disk.yandex.ru/i/oSknEt-UltQruw

PS. Мне не нужна видео анимация (почему-то в описании не видят пометку JS), только JavaScript код