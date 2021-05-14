Приветствую! Ищу креативного маркетолога для привлечения трафика на лендинг интеллектуальной викторины. https://qgame.online/quantum-sprint/ Участие в игре бесплатное и имеются ежедневные денежные призы. Т.е. продавать билеты и что бы то ни было не нужно. Но ...
JS Анимация для игры
Нужна похожая анимация на JS для игры (нажатие на сектора, выпадение награды, самолет, который скидывает ящики, и их открытие).
Примеры того что нужно
https://disk.yandex.ru/i/CNNYbbnSxp405Q
https://disk.yandex.ru/i/oSknEt-UltQruw
PS. Мне не нужна видео анимация (почему-то в описании не видят пометку JS), только JavaScript код
Заявки фрилансеров
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