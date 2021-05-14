Практическая часть дипломной работы. Необходимо создать работающий прототип гипер-казуальной мобильной игры. Движок может быть любым, на усмотрение автора (Unity, UE, любой другой движок) Помимо этого, необходимо предоставить описание геймплея, механик и возможной монетизации для игры ...
Крауд маркетинг интеллектуальной игры
Приветствую! Ищу креативного маркетолога для привлечения трафика на лендинг интеллектуальной викторины.
https://qgame.online/quantum-sprint/
Участие в игре бесплатное и имеются ежедневные денежные призы. Т.е. продавать билеты и что бы то ни было не нужно. Но нужно собирать лиды - игроков, которые зарегистрируются на игру и примут в ней участие. В идеале нужно набирать активную пользовательскую массу игроков.
В рамках этого проекта видится использование крауд-маркетинга.
Открыт к диалогу по проекту.
Всем мира!
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