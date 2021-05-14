Крауд маркетинг интеллектуальной игры

Приветствую! Ищу креативного маркетолога для привлечения трафика на лендинг интеллектуальной викторины.

https://qgame.online/quantum-sprint/

Участие в игре бесплатное и имеются ежедневные денежные призы. Т.е. продавать билеты и что бы то ни было не нужно. Но нужно собирать лиды - игроков, которые зарегистрируются на игру и примут в ней участие. В идеале нужно набирать активную пользовательскую массу игроков.

В рамках этого проекта видится использование крауд-маркетинга.

Открыт к диалогу по проекту.

Всем мира!