Необходимо создать Playable Ads для Unity

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт5 заявок430 просмотров

Нужно понять сколько будет стоит создание такой игры для рекламы

Дополненная реальность: Мини игра( нужно разрешение доступа к камере) Юзер включается камеру и у него открывается игра в виде казино где он может крутить слоты, игра дает прокрутить 3 раза после предлагает скачать саму игру(всплывает плашка) при нажатии перекидывает в app Store или google play

Пример игры могу скинуть в лс

Unity
4 года назад
guest_16209908790742
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