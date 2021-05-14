Необходимо создать Playable Ads для Unity

Нужно понять сколько будет стоит создание такой игры для рекламы

Дополненная реальность: Мини игра( нужно разрешение доступа к камере) Юзер включается камеру и у него открывается игра в виде казино где он может крутить слоты, игра дает прокрутить 3 раза после предлагает скачать саму игру(всплывает плашка) при нажатии перекидывает в app Store или google play

Пример игры могу скинуть в лс