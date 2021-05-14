С нуля создать игру на пс и Андроид Так же есть идея создания игры, но уже на андроид и ios. Идея самой ИГРЫ. ХОРРРОР/ЭКШЕН ОНЛАЙН. ВИД от ...
Необходимо создать Playable Ads для Unity
Нужно понять сколько будет стоит создание такой игры для рекламы
Дополненная реальность: Мини игра( нужно разрешение доступа к камере) Юзер включается камеру и у него открывается игра в виде казино где он может крутить слоты, игра дает прокрутить 3 раза после предлагает скачать саму игру(всплывает плашка) при нажатии перекидывает в app Store или google play
Пример игры могу скинуть в лс
Заявки фрилансеров
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