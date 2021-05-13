Ищу разработчиков казуальных и Kor игр

$2497
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт4 заявки555 просмотров

Нужен опытный разработчик или команда разработчиков казуальных и Kor игр с механикой викторины.

Аналог:

Jackbox Party Box: https://jackbox.whatif.one/games/party-pack-3/

Видео Jackbox Party Box 6 "Смертельная вечеринка": https://www.youtube.com/watch?v=OAAVIdhxQCA&ab_channel=ViteC%E2%96%BAPlay

Есть описание игрового процесса и референсы, которые необходимо будет превратить совместно в ТЗ.

Требования:

- Опыт разработки мобильных игр на базе Android

- Преимущественно рассматриваем команды

- Разработка аналогичных по механике проектов будет преимуществом.

В отклике укажите ссылки на последние 3 ваших проекта, укажите стоимость вашего часа работ.

Android
4 года назад
guest_16209242380992
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Был
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Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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