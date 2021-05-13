Создать приложение в программе Android Studio на языке Java на подобии игры 2048, но не просто скопировать оригинал игры, а заменить иконки с числами на какие-нибудь геометрические фигуры (квадрат, треугольник). Принцип должен сохраниться тот же, ...
Разработка 2 браузерных игры.
Написание 2 веб игр для коммерческого использования Дурак и Покер. Предполагается коммерческое использование. Наличие портфолио обязательно.
Заявки фрилансеров
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