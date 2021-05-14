Нужен опытный разработчик или команда разработчиков казуальных и Kor игр с механикой викторины. Аналог: Jackbox Party Box: https://jackbox.whatif.one/games/party-pack-3/ Видео Jackbox Party Box 6 "Смертельная вечеринка": https://www.youtube.com/watch?v=OAAVIdhxQCA&ab_channel=ViteC%E2%96%BAPlay Есть описание игрового процесса и ...
Создание игры на PC и Android
С нуля создать игру на пс и Андроид Так же есть идея создания игры, но уже на андроид и ios.
Идея самой ИГРЫ.
ХОРРРОР/ЭКШЕН ОНЛАЙН.
ВИД от 1 и 3 лица (как захочет игрок)
От 3 до 7 локации.
На каждой локации по 3 уровня прохождения. По 15 минут на похождения.
Тимейты 4 человека, (онлайн) противники 4 человека (онлайн)
Помимо 8 человек, на карте будут присутствовать боты в виде монстров, убийц (в зависимости от карты локации), которые настроены против всех игроков.
На выбор можно взять 5 игровых персонажей, в дальнейшем их будет больше (покупка внутри игры) и у этих персонажей должна быть своя история, у монстров и убийц также должна быть история.
В меню будет рейтинг игрока, серебро, золото и покупка за реальные деньги золота и серебра и других вещей из магазина.
В игре должно быть озвувка русская и английская, так же и субтитрами, чтобы их других стран тоже могли играть и понимать.
Заявки фрилансеров
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