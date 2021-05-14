Создание игры на PC и Android

С нуля создать игру на пс и Андроид Так же есть идея создания игры, но уже на андроид и ios.

Идея самой ИГРЫ.

ХОРРРОР/ЭКШЕН ОНЛАЙН.

ВИД от 1 и 3 лица (как захочет игрок)

От 3 до 7 локации.

На каждой локации по 3 уровня прохождения. По 15 минут на похождения.

Тимейты 4 человека, (онлайн) противники 4 человека (онлайн)

Помимо 8 человек, на карте будут присутствовать боты в виде монстров, убийц (в зависимости от карты локации), которые настроены против всех игроков.

На выбор можно взять 5 игровых персонажей, в дальнейшем их будет больше (покупка внутри игры) и у этих персонажей должна быть своя история, у монстров и убийц также должна быть история.

В меню будет рейтинг игрока, серебро, золото и покупка за реальные деньги золота и серебра и других вещей из магазина.

В игре должно быть озвувка русская и английская, так же и субтитрами, чтобы их других стран тоже могли играть и понимать.