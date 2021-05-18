Необходимо завершить мультиплеерную игру написанную на Unity, с использованием PUN. Игра - танчики с видом сверху, рассчитана на 2/4 игроков. Геймплей: PVP, 2 игрока спавнятся на противоположных сторонах карты, карта замкнутая и ...
Внести некоторые правки в приложение на Unity
Необходимо внести некоторые правки в приложение на Unity. Правки простые, занятость 30-60 мин.
Из правок:
- Добавить кнопку закрытия программы
- Изменить надпись на кнопке
- Изменить цвет фона на статической странице, увеличить размер кнопок
Выбранный исполнитель
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