Внести некоторые правки в приложение на Unity

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Завершен1 заявка489 просмотров

Необходимо внести некоторые правки в приложение на Unity. Правки простые, занятость 30-60 мин.

Из правок:

  • Добавить кнопку закрытия программы
  • Изменить надпись на кнопке
  • Изменить цвет фона на статической странице, увеличить размер кнопок
Все правки должны быть на приложенном скрине.
Unity
4 года назад
Chay_Ok
24 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Crunchies
Виталий 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$6
1 день
Escrow
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Заявки фрилансеров

Crunchies
Виталий 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад

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