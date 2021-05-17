Здравствуйте Нужно сделать сайт на wordpress с игрой для участников Чтобы начать играть, зарегистрируйтесь. Регистрация. Личный кабинет – количество оплаченных игр, история игр. После регистрации один ...
Игру с++ java
На сетке задана произвольная область, состоящая из прямоугольников, и «жучок»,
который, двигаясь по этой области, может закрашивать клетки (умеет «поднимать перо» и
«опускать перо»). По закрашенным клеткам ходить нельзя.
Закрасить всю заданную область.
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