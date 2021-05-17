Игру с++ java

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Закрыт4 заявки1552 просмотра

На сетке задана произвольная область, состоящая из прямоугольников, и «жучок»,

который, двигаясь по этой области, может закрашивать клетки (умеет «поднимать перо» и

«опускать перо»). По закрашенным клеткам ходить нельзя.

Закрасить всю заданную область.

Java
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C4RLS0N
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