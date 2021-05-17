Здравствуйте

Нужно сделать сайт на wordpress с игрой для участников

Чтобы начать играть, зарегистрируйтесь.

Регистрация.

Личный кабинет – количество оплаченных игр, история игр.

После регистрации один раз в день доступны три случайных вопроса из игры на любую тему плюс

карты к ним. Можно выбрать одну из двух случайных колод.

Бесплатная игра 3 хода, потом «Чтобы играть дальше, выберите подходящий пакет игр», оплата

одного из пакетов.

При бесплатной игре универсальный список вопросов, 3 случайных вопроса из игры, одна из двух

случайных колод карт.

При оплаченных играх доступны все колоды. Можно работать хоть со всеми сразу. Когда оплаченные

игры заканчиваются, колоды снова становятся недоступны.

Разовая игра – 500 руб. Максимальное количество игроков – 2, доступны все колоды (нужно, чтобы

можно было играть онлайн группами по несколько человек).

5 игр – 1500 руб. Максимальное количество игроков – 6, доступны все колоды.

Подписка на год – 3000 руб. Максимальное количество игроков ограничено только техническими

возможностями сайта, доступны все колоды. С колодами можно работать и вне игры.

Автосохранение.

Игру можно прервать, сохранить, потом вернуться к ней.

Возможность администратору давать доступ к платным аккаунтам.

Формулировка вопросов в игре в зависимости от пола игрока – указывается в профиле.

Нажимая на кнопку Начать играть, попадаете на эту страницу.

Выбираете список вопросов, всего их 6.

Заполняете запрос.

Нажимаете на кнопку Выбрать колоду.

Появляется всплывающее окно с обложками всех доступных колод.

Делаете ход. Кубик нужен под цвета игры и чтобы он не крутился постоянно, нажимаешь на него, он крутится, выдает значение и останавливается.

Фишка передвигается по полю на нужную клетку.

Нужно, чтобы поле по возможности выглядело именно так, не было ни обрезанным, ни мелким.

Когда ход сделан, щелкаете по выбранной колоде, выпадает случайная карта.

Карта должна быть такого размера, как на макете, и ее можно переворачивать при необходимости кликом по ней.

Можно щелкнуть снова по кнопке с названием колоды и выбрать еще одну карту.

Процесс игры сохраняется, отображается снизу, и к каждому вопросу должна быть возможность оставлять свои комментарии.