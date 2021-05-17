Нужна похожая анимация на JS для игры (нажатие на сектора, выпадение награды, самолет, который скидывает ящики, и их открытие). Примеры того что нужно https://disk.yandex.ru/i/CNNYbbnSxp405Q https://disk.yandex.ru/i/oSknEt-UltQruw PS. Мне ...
Сделать сайт на wordpress
Здравствуйте
Нужно сделать сайт на wordpress с игрой для участников
Чтобы начать играть, зарегистрируйтесь.
Регистрация.
Личный кабинет – количество оплаченных игр, история игр.
После регистрации один раз в день доступны три случайных вопроса из игры на любую тему плюс
карты к ним. Можно выбрать одну из двух случайных колод.
Бесплатная игра 3 хода, потом «Чтобы играть дальше, выберите подходящий пакет игр», оплата
одного из пакетов.
При бесплатной игре универсальный список вопросов, 3 случайных вопроса из игры, одна из двух
случайных колод карт.
При оплаченных играх доступны все колоды. Можно работать хоть со всеми сразу. Когда оплаченные
игры заканчиваются, колоды снова становятся недоступны.
Разовая игра – 500 руб. Максимальное количество игроков – 2, доступны все колоды (нужно, чтобы
можно было играть онлайн группами по несколько человек).
5 игр – 1500 руб. Максимальное количество игроков – 6, доступны все колоды.
Подписка на год – 3000 руб. Максимальное количество игроков ограничено только техническими
возможностями сайта, доступны все колоды. С колодами можно работать и вне игры.
Автосохранение.
Игру можно прервать, сохранить, потом вернуться к ней.
Возможность администратору давать доступ к платным аккаунтам.
Формулировка вопросов в игре в зависимости от пола игрока – указывается в профиле.
Нажимая на кнопку Начать играть, попадаете на эту страницу.
Выбираете список вопросов, всего их 6.
Заполняете запрос.
Нажимаете на кнопку Выбрать колоду.
Появляется всплывающее окно с обложками всех доступных колод.
Делаете ход. Кубик нужен под цвета игры и чтобы он не крутился постоянно, нажимаешь на него, он крутится, выдает значение и останавливается.
Фишка передвигается по полю на нужную клетку.
Нужно, чтобы поле по возможности выглядело именно так, не было ни обрезанным, ни мелким.
Когда ход сделан, щелкаете по выбранной колоде, выпадает случайная карта.
Карта должна быть такого размера, как на макете, и ее можно переворачивать при необходимости кликом по ней.
Можно щелкнуть снова по кнопке с названием колоды и выбрать еще одну карту.
Процесс игры сохраняется, отображается снизу, и к каждому вопросу должна быть возможность оставлять свои комментарии.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Разработка игр1 заявкаЗакрыт4 года назад
Приветствую! Ищу креативного маркетолога для привлечения трафика на лендинг интеллектуальной викторины. https://qgame.online/quantum-sprint/ Участие в игре бесплатное и имеются ежедневные денежные призы. Т.е. продавать билеты и что бы то ни было не нужно. Но ...Разработка игрнет заявокЗакрыт4 года назад
Практическая часть дипломной работы. Необходимо создать работающий прототип гипер-казуальной мобильной игры. Движок может быть любым, на усмотрение автора (Unity, UE, любой другой движок) Помимо этого, необходимо предоставить описание геймплея, механик и возможной монетизации для игры ...Разработка игр5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно понять сколько будет стоит создание такой игры для рекламы Дополненная реальность: Мини игра( нужно разрешение доступа к камере) Юзер включается камеру и у него открывается игра в виде казино где он ...Разработка игр5 заявокЗакрыт4 года назад
С нуля создать игру на пс и Андроид Так же есть идея создания игры, но уже на андроид и ios. Идея самой ИГРЫ. ХОРРРОР/ЭКШЕН ОНЛАЙН. ВИД от ...Разработка игр7 заявокЗакрыт4 года назад
- $2497
Нужен опытный разработчик или команда разработчиков казуальных и Kor игр с механикой викторины. Аналог: Jackbox Party Box: https://jackbox.whatif.one/games/party-pack-3/ Видео Jackbox Party Box 6 "Смертельная вечеринка": https://www.youtube.com/watch?v=OAAVIdhxQCA&ab_channel=ViteC%E2%96%BAPlay Есть описание игрового процесса и ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт4 года назад
Написание 2 веб игр для коммерческого использования Дурак и Покер. Предполагается коммерческое использование. Наличие портфолио обязательно.Разработка игр7 заявокЗакрыт4 года назад
- $130
Создать приложение в программе Android Studio на языке Java на подобии игры 2048, но не просто скопировать оригинал игры, а заменить иконки с числами на какие-нибудь геометрические фигуры (квадрат, треугольник). Принцип должен сохраниться тот же, ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт4 года назад
Всем привет. Нужна считалка убитых мною зомби. Интерфейс и дизайн нафиг ненужен, сойдёт обычный counter в виде таймера или как табло с часами в метро. Главное чтобы прога не была взломом, иначе меня нафиг заблокируют.Разработка игр1 заявкаЗакрыт4 года назад