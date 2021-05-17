Разработка\доработка PVP мультиплеерной игры на Unity

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Закрыт9 заявок1262 просмотра

Необходимо завершить мультиплеерную игру написанную на Unity, с использованием PUN.

Игра - танчики с видом сверху, рассчитана на 2/4 игроков.

Геймплей: PVP, 2 игрока спавнятся на противоположных сторонах карты, карта замкнутая и симметричная, планируется рандомное появление бонусов, бой до 5 побед.

Уже готовы: карта, танк, реализовано движение, стрельба (нуждается в доработке), есть рабочий мультиплеер (нужно доработать).

Не готовы: бонусы, лобби, стартовое меню, звуки, партиклы (выстрел, взрыв, бонусы и т. д.)

Unity
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