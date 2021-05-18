Необходимо написать скрипт для сохранения и загрузки Tilemap`ов. Все сохраненные данные должны записываться в отдельный файл. В игре нужно будет сделать список со всеми этими файлами из папки, куда они сохраняются, которые после ...
Создать игру
Создать игру, мультиплеер 2D, в где два игрока в матч попадают, дают вызов друг на друга монстров, они дерутся(похожее на Clash Royal). Где эти монстры определяются картами, которые случайно вытягиваются из колоды. Сама колода определяется выбранным героем, который тоже вызывается на поле боя время от времени. В игре игроки могут строить башни, улучшать их на своей половине поля. Нужно сделать : - создать попадание игроков в игру - игрок нажимает кнопку "Поиск игры" система находит ему соперника, создает им "лобби", следит за честностью игры. Скорее всего - требуется авторитарный сервер, отвечающий за логику игры на стороне клиента. - сделать саму геймплейную часть - Бойцов, что идут по линиям, их особенности, башни, взаимодействие башней и бойцов, героев. (Бойцы могут иметь свои уникальные черты и способности - атаковать врагов по кругу, игнорировать урон определенного вида и тд.) - создать получение опыта героев на аккаунте, сохранение его в базе данных, изменение колоды.
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