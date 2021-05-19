Морской бой C++

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт5 заявок553 просмотра

Необходимо создать простой морской бой на языке C++. В игре необходимо реализовать как режим игрок против компьютера, так и компьютер против компьютера. Также нужно, чтобы компьютер при стрельбе обладал логикой (т.е. не производил выстрелы «рандомайзом»).

Код должен компилироваться в Visual Studio 2019 и по итогу немного объяснить код.

Цена договорная, сроки как можно раньше.

4 года назад
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