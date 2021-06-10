Разработать desktop приложение на Electron JS

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Закрыт2 заявки1388 просмотров

Нужно разработать десктоп приложение на Electron JS.

От исполнителя жду пару слов о своем опыте и ссылку на выполненные проекты.

Кратко о проекте:

VPN приложение. Серверное API готово, осталось все подвязать.

Более подробное обсуждение проекта с конкретным исполнителем.

Выслушаю встречные предложения по реализации проекта.

JavaScript
4 года назад
logindev
Алексей 
38 лет
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Был
3 года назад

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Илья
 
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