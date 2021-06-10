С++, работа с сетями cMake WIN/OSx Бюджет 160$ Оплата по мере выполнения ТЗ исполнителю, сроки 2-3 дня Оставляйте телеграм, задача не сложная
Разработать desktop приложение на Electron JS
Нужно разработать десктоп приложение на Electron JS.
От исполнителя жду пару слов о своем опыте и ссылку на выполненные проекты.
Кратко о проекте:
VPN приложение. Серверное API готово, осталось все подвязать.
Более подробное обсуждение проекта с конкретным исполнителем.
Выслушаю встречные предложения по реализации проекта.
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