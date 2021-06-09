С++, работа с сетями cMake WIN/OSx Бюджет 160$ Оплата по мере выполнения ТЗ исполнителю, сроки 2-3 дня Оставляйте телеграм, задача не сложная
Reverse engineering для линкс библиотеки
Есть бинарники библиотеки, которая является NDK для Андройд приложения.
Там есть 4 функции, контент которых интересен, они там проверяет прорутен ли девайс, какие порты открыты
Нужен конкретный контент этих фунций, чтобы я смог изменить окружение.
Бинарники в x86, x64, arm
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