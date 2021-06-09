Reverse engineering для линкс библиотеки

Есть бинарники библиотеки, которая является NDK для Андройд приложения.

Там есть 4 функции, контент которых интересен, они там проверяет прорутен ли девайс, какие порты открыты

Нужен конкретный контент этих фунций, чтобы я смог изменить окружение.

Бинарники в x86, x64, arm