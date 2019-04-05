Дизайн мобильного приложения VPN сервиса

Дизайн мобильных приложенийЗавершен11 заявок288 просмотров
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Нужно разработать дизайн мобильного приложения VPN под iOS.

Нужен человек, который понимает в шрифтах, цветах, расположении элементов.

Портфолио обязательно.

Инструменты: figma

Ссылка на ТЗ 

https://docs.google.com/document/d/1J1g05U0uqk4d2QWTTfhyFPmf9Vg9uzZb0YnvD9UOsKM/edit?usp=sharing

В ответе прошу указать

Ссылку на портфолио конкретно по мобильным UI. Пожалуйста, не присылайте ссылки на дизайн сайтов, строго мобайл.

Оплата webmoney

Дизайн мобильного приложения
5 лет назад
logindev
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Novickaja97
Мария 
26 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 отзывов
5 лет назад
$50
4 дня
Есть чувство стиля, понимает в шрифтах, все пожелания мои воплощались практически сразу. Было сделано несколько вариантов. В целом сотрудничеством доволен, думаю еще поработаем в будущем над новыми проектами. Марию рекомендую.
Алексей имеет четкое представление задач, понятно и лаконично их выкладывает. Сотрудничеством довольна. Своевременная оплата, моментальные ответы на все интересующие вопросы. Рекомендую!