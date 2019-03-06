Разработка мобильных приложений

Нужно сделать верстку мобильного приложения. 11 экранов. Проект в фригме. Результат работы: исходные тексты проекта приложения, со сверстанными активностями и элементами списков
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствуем всех, ищется команда специалистов или грамотный самоорганизованный специалист для полной разработки и последующей поддержки проекта. Основная часть заключается в разработке приложений для Android и iOS.
Необходимый функционал:
1. Регистрация по номеру телефона, смс авторизация
2. Подключение API карт,
a) вывод объектов на карту,
b) отображение статуса каждого объекта фильтр объектов по стутусу и расстоянию до точки отсчета.
c) обновление статуса объекта, информации и изображений
d) построение маршрута и навигация.
3. Возможность оставлять оценку и отзывы
4. Подключение оплаты в приложении с помощью карт. счет клиента и история платежей.
5. Web приложение для вывода той же информации из базы.
6. Разработка дизайна для приложений и веб сайта.
От разработчиков хотелось бы увидеть предварительную смету по каждому этапу разработки, комментарии по реализации (библиотеки, провайдеры API, языки программирования, подход к управлению проектом). Eсли у вас уже есть реализованные проекты со схожим функционалом, обязательно прилагайте портфолио.
Полный функционал и идею проекта подробно обсудим с выбранными исполнителями.
Спасибо всем кто откликнется, ждем ваших предложений.
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