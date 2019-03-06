Разработка мобильных приложений

Приветствуем всех, ищется команда специалистов или грамотный самоорганизованный специалист для полной разработки и последующей поддержки проекта. Основная часть заключается в разработке приложений для Android и iOS.

Необходимый функционал:

1. Регистрация по номеру телефона, смс авторизация

2. Подключение API карт,

a) вывод объектов на карту,

b) отображение статуса каждого объекта фильтр объектов по стутусу и расстоянию до точки отсчета.

c) обновление статуса объекта, информации и изображений

d) построение маршрута и навигация.

3. Возможность оставлять оценку и отзывы

4. Подключение оплаты в приложении с помощью карт. счет клиента и история платежей.

5. Web приложение для вывода той же информации из базы.

6. Разработка дизайна для приложений и веб сайта.

От разработчиков хотелось бы увидеть предварительную смету по каждому этапу разработки, комментарии по реализации (библиотеки, провайдеры API, языки программирования, подход к управлению проектом). Eсли у вас уже есть реализованные проекты со схожим функционалом, обязательно прилагайте портфолио.

Полный функционал и идею проекта подробно обсудим с выбранными исполнителями.

Спасибо всем кто откликнется, ждем ваших предложений.