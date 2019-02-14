Доработать дизайн мобильного приложения

Необходимо доработать дизайн в готовом android мобильном приложении. Приложение рабочее и уже выложено в магазин, но в нем есть некоторые недоработки в дизайне, которые заметны обычному юзеру. Приложение в сфере знакомств. Просьба писать только тем, кто ранее работал с подобными заданиями и понимает что у приложения должна быть не только красивая картинка, а и хорошее юзабилити.

Ссылку на приложение выдаю после предоставления Ваших работ.