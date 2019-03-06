Разработка дизайна мобильного приложения для Adnroid

Дизайн мобильных приложенийЗавершен19 заявок316 просмотров
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Нужно разработать дизайн мобильного приложения для Android.

Ссылка на приложение - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.assayme

Как делаем:

1. Делаем прототипы всех экранов.

2. Делаем интерфейсы согласно прототипам.

5 лет назад
urlskit
Урлс 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Novickaja97
Мария 
26 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 отзывов
5 лет назад
$100
3 дня
Несмотря на сравнительно молодой аккаунт weblancer, Мария зарекомендовала себя как компетентного, внимательного к мелочам и развивающегося UX-дизайнера. Выслушала все пожелания, предложила несколько вариантов реализации задач. Приложение вышло вкусным. Рекомендую!
Рекомендую Урлса, как порядочного и ответственного заказчика.