Дизайн для 4 страниц мобильного сайта

Дизайн мобильных приложенийЗавершен4 заявки199 просмотров
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Есть готовые макеты, нужно отрисовать.

5 лет назад
lynxanna
Анна 
39 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
vikeng1994
29 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
5 лет назад
$45
2 дня
WMZ
Очень быстро, качественно, с первого раза учтены и внесены все правки, эффективная коммуникация, адекватная цена. Будем обращаться ещё. Спасибо!
Анна, отличный заказчик всегда на связи, четко поставлена задача. Буду рад дальнейшему сотрудничеству))