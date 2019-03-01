Дизайн для 4 страниц мобильного сайта

В данный момент иконка слабовыделяющаяся, а задний фон скриншотов слишком яркий. Также пару скриншотов уже можно заменить на более актуальные. Маленькую картинку надо перерисовать. Плюс фотка спящего ребенка на скриншотах возможно не разрешена для коммерческого использования, нужно подобрать или ...