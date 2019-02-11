Улучшить иконку и скриншоты приложения

$50
Дизайн мобильных приложенийЗакрыт6 заявок438 просмотров
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В данный момент иконка слабовыделяющаяся, а задний фон скриншотов слишком яркий.

Также пару скриншотов уже можно заменить на более актуальные.

Маленькую картинку надо перерисовать.

Плюс фотка спящего ребенка на скриншотах возможно не разрешена для коммерческого использования,

нужно подобрать или купить фотку к которой не могут быть предьявлены лицензионные нарушения.

Все материалы есть в векторном формате.

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yanrad
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