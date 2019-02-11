Приложение отображающую мобильную версию сайта для Android и IOS.

Сделать дизайна планшетного бизнес приложения по прототипу (прототип есть вышлю в личку исполнителю) Нужно сделать дизайн в FIGMA нужно подготовить файлы для команды разработчиков руководствуясь рекомендациями https://designpub.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83-50ec94c2f039 После окончания дизайна и расчета нужно передать файлы проэкта на мой аккаунт ...