Приложение отображающую мобильную версию сайта для Android и IOS

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт6 заявок187 просмотров
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Приложение отображающую мобильную версию сайта для Android и IOS.

Размещение в Play Market,далее в AppStore.

Нужен опыт работы с магазином Apple чтобы все прошло максимально быстро и без проблем.

Интересует минимальная цена.

AndroidiOS
5 лет назад
q12897
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад