Нужно переделать дизайн для Мобильного приложения.
Приложение отображающую мобильную версию сайта для Android и IOS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приложение отображающую мобильную версию сайта для Android и IOS.
Размещение в Play Market,далее в AppStore.
Нужен опыт работы с магазином Apple чтобы все прошло максимально быстро и без проблем.
Интересует минимальная цена.
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