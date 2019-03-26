Дизайн Мобильного приложения интернет магазин

На данный момент проект в том объеме, который был установлен - выполнен. Оплата произведена на 50%, жду вторую часть, которая будет после согласования макета с заказчиком. Работаю с Иваном уже не в первый раз, посему уверен что как только согласуется макет - оплата будет выполнена полностью. Рекомендую.