В данный момент иконка слабовыделяющаяся, а задний фон скриншотов слишком яркий. Также пару скриншотов уже можно заменить на более актуальные. Маленькую картинку надо перерисовать. Плюс фотка спящего ребенка на скриншотах возможно не разрешена для коммерческого использования, нужно подобрать или ...
Дизайн Мобильного приложения интернет магазин
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Необходимо разработать дизайн главной страницы мобильного приложения
Работать нужно до полного утверждения согласно брифу. Предоставить макет необходимо завтра к 9:00 по Алмате.
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