Дизайн Мобильного приложения интернет магазин

$50
Дизайн мобильных приложенийЗавершен2 заявки168 просмотров
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Необходимо разработать дизайн главной страницы мобильного приложения

Работать нужно до полного утверждения согласно брифу. Предоставить макет необходимо завтра к 9:00 по Алмате.

Дизайн мобильного приложения
5 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
5 лет назад
$50
2 дня
Тимур - отличный дизайнер. Все четко, качественно и оперативно. Рекомендуем.
На данный момент проект в том объеме, который был установлен - выполнен. Оплата произведена на 50%, жду вторую часть, которая будет после согласования макета с заказчиком. Работаю с Иваном уже не в первый раз, посему уверен что как только согласуется макет - оплата будет выполнена полностью. Рекомендую.