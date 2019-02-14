Разработка мобильного приложения "Dance life" для обучения танцам

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт27 заявок232 просмотра
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Мобильное приложение , который помогает обучаться танцам, приложение наподобие dance workout exersize, только немного упрощеннее

5 лет назад
guest_15513404141152
5 лет в сервисе
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5 лет назад