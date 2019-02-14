В данный момент иконка слабовыделяющаяся, а задний фон скриншотов слишком яркий. Также пару скриншотов уже можно заменить на более актуальные. Маленькую картинку надо перерисовать. Плюс фотка спящего ребенка на скриншотах возможно не разрешена для коммерческого использования, нужно подобрать или ...
Разработка мобильного приложения "Dance life" для обучения танцам
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Мобильное приложение , который помогает обучаться танцам, приложение наподобие dance workout exersize, только немного упрощеннее
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