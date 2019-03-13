Разработка дизайна для экрана вендингового автомата

Необходимо разработать дизайн пользовательского интерфейса вендингового автомата по продаже мягкого мороженого.

Необходимо:

- подобрать стандартные информационные картинки (можно с биржи)

- нарисовать брендированный стаканчик с мороженым

- разместить все указанные в задании элементы на страницах

- подобрать шрифт

- сделать дизайн кнопок.

Задание на дизайн:

1. Разрешение экрана= 1280*1024 (страницы с таким же фиксированным разрешением).

Диагональ экрана=19.

Ориентация альбомная.

Примерные используемые цвета белый, серый, красный, салатовый

2. Дизайн следующих страниц (фон светлый/белый):

2.1 стартовая страница

- текст: "Добро пожаловать! Коснитесь экрана для начала"

- картинка: брендированный пластиковый стаканчик с мягким мороженым

- кнопка: "Хочу мороженое"

2.2 страница меню - пока только с одним пунктом - мороженое в стаканчике (можно то же самое, что и в п.2.1)

- большие кнопки (лучше салатовые одна под одной в правой части экрана): "Наличными", "Картой" (или "Банковской картой").

2.4 страница безналичного типа оплаты:

- текст: "для оплаты следуйте инструкциям на экране терминала"

- картинка: "рисованное" изображение терминала оплаты картой

2.5 страница наличного типа оплаты:

- текст: "Для оплаты внесите деньги в купюроприёмник"

- текст2: "Сумма заказа: xx.xx руб"

- текст3: "Внесено: xx.xx руб"

- текст4: "Статус приёма купюр" (Например, "Ожидание ввода купюры", "Обработка купюры", "Нет сдачи с внесённой суммы")

- картинка: "рисованное" изображение внесения купюр в купюроприёмник

- кнопка: "Отмена" (не бросающаяся в глаза)

2.6 Страница процесса приготовления мороженого

- текст: "Ваше мороженое уже готовится"

- картинка: изображение приготовления мороженого (например анимация наполнения стаканчика)

2.7 Страница неудачной оплаты

- текст: "При выполнении оплаты произошла ошибка. опробуйте ещё раз"

- картинка: ошибка оплаты

2.8 Страница "Ваш заказ готов"

- текст: "Ваш заказ готов, можете забрать. Спасибо!"

- картинка: готовность заказа.

Приблизительная стоимость и срок?