В данный момент иконка слабовыделяющаяся, а задний фон скриншотов слишком яркий. Также пару скриншотов уже можно заменить на более актуальные. Маленькую картинку надо перерисовать. Плюс фотка спящего ребенка на скриншотах возможно не разрешена для коммерческого использования, нужно подобрать или ...
Разработка дизайна для экрана вендингового автомата
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн пользовательского интерфейса вендингового автомата по продаже мягкого мороженого.
Необходимо:
- подобрать стандартные информационные картинки (можно с биржи)
- нарисовать брендированный стаканчик с мороженым
- разместить все указанные в задании элементы на страницах
- подобрать шрифт
- сделать дизайн кнопок.
Задание на дизайн:
1. Разрешение экрана= 1280*1024 (страницы с таким же фиксированным разрешением).
Диагональ экрана=19.
Ориентация альбомная.
Примерные используемые цвета белый, серый, красный, салатовый
2. Дизайн следующих страниц (фон светлый/белый):
2.1 стартовая страница
- текст: "Добро пожаловать! Коснитесь экрана для начала"
- картинка: брендированный пластиковый стаканчик с мягким мороженым
- кнопка: "Хочу мороженое"
2.2 страница меню - пока только с одним пунктом - мороженое в стаканчике (можно то же самое, что и в п.2.1)
- большие кнопки (лучше салатовые одна под одной в правой части экрана): "Наличными", "Картой" (или "Банковской картой").
2.4 страница безналичного типа оплаты:
- текст: "для оплаты следуйте инструкциям на экране терминала"
- картинка: "рисованное" изображение терминала оплаты картой
2.5 страница наличного типа оплаты:
- текст: "Для оплаты внесите деньги в купюроприёмник"
- текст2: "Сумма заказа: xx.xx руб"
- текст3: "Внесено: xx.xx руб"
- текст4: "Статус приёма купюр" (Например, "Ожидание ввода купюры", "Обработка купюры", "Нет сдачи с внесённой суммы")
- картинка: "рисованное" изображение внесения купюр в купюроприёмник
- кнопка: "Отмена" (не бросающаяся в глаза)
2.6 Страница процесса приготовления мороженого
- текст: "Ваше мороженое уже готовится"
- картинка: изображение приготовления мороженого (например анимация наполнения стаканчика)
2.7 Страница неудачной оплаты
- текст: "При выполнении оплаты произошла ошибка. опробуйте ещё раз"
- картинка: ошибка оплаты
2.8 Страница "Ваш заказ готов"
- текст: "Ваш заказ готов, можете забрать. Спасибо!"
- картинка: готовность заказа.
Приблизительная стоимость и срок?
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