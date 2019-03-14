Есть прототип http://ninjamock.com/s/S73N4Sx - это только обозначение разделов ... внешний вид может быть вами изменен

По нему нужно отрисовать интерфейс мобильного приложения для отеля с обозначенными разделами.

Это demo для клиента, поэтому без привязки к конкретному отелю. Любая цветовая гамма и простое лого выдуманного отеля.

Главное: должно быть просто и современно.

в предложения пожалуйста приложите подобный проект из своего портфолио (можно не профильное приложение).

В идеале ищем исполнителя на долгосрочное сотрудничество. Приоритет молодости и адекватности ;)

Можем работать по предоплате 50%, но только с теми кто в сервисе давно (от полугода) и имеет хорошую репутацию (от пяти отзывов). С остальными возможна поэтапная оплата.

С безопасными платежами не связываемся (в силу отсутствия webmoney)