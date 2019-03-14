Отрисовать интерфейс мобильного приложения для отеля

Дизайн мобильных приложенийЗавершен17 заявок282 просмотра
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Есть прототип http://ninjamock.com/s/S73N4Sx - это только обозначение разделов ... внешний вид может быть вами изменен 

По нему нужно отрисовать интерфейс мобильного приложения для отеля с обозначенными разделами.

Это demo для клиента, поэтому без привязки к конкретному отелю. Любая цветовая гамма и простое лого выдуманного отеля.

Главное: должно быть просто и современно. 

в предложения пожалуйста приложите подобный проект из своего портфолио (можно не профильное приложение).

В идеале ищем исполнителя на долгосрочное сотрудничество. Приоритет молодости и адекватности ;)

Можем работать по предоплате 50%, но только с теми кто в сервисе давно (от полугода) и имеет хорошую репутацию (от пяти отзывов). С остальными возможна поэтапная оплата.

С безопасными платежами не связываемся (в силу отсутствия webmoney)

5 лет назад
CTALKEP
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Abrailon
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$34
2 дня
Всё отлично: сделал всё быстро и симпатично. В самом начале предложил даже несколько вариантов стиля на выбор. Рекомендуем Александра и будем работать с ним сами ;)
Отлично поставлена задача, коммуникабельность, рекомендую