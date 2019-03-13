В данный момент иконка слабовыделяющаяся, а задний фон скриншотов слишком яркий. Также пару скриншотов уже можно заменить на более актуальные. Маленькую картинку надо перерисовать. Плюс фотка спящего ребенка на скриншотах возможно не разрешена для коммерческого использования, нужно подобрать или ...
Нужен дизайн для Android приложения с фотофильтрами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать свежий и современный дизайн для мобильного приложения. Приложение для редактирования фотографий: фильтры, редактор...
Всего понадобится где-то 6 страниц, из которых как минимум две будут практически одинаковыми. Возможно, в процессе работы понадобится нарисовать какую-то дополнительную страницу — любая дополнительная работа будет оплачиваться.
Если у вас есть опыт создания дизайна для мобильный предложений, кидайте свою заявку, указав сумму, за которую готовы выполнить работу.
Пример приложения: https://drive.google.com/drive/folders/1eMO9DSMrXnPBtihYTAcj206znxwfZ1W2?usp=sharing
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