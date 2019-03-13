Нужен дизайн для Android приложения с фотофильтрами

Необходимо нарисовать свежий и современный дизайн для мобильного приложения. Приложение для редактирования фотографий: фильтры, редактор...

Всего понадобится где-то 6 страниц, из которых как минимум две будут практически одинаковыми. Возможно, в процессе работы понадобится нарисовать какую-то дополнительную страницу — любая дополнительная работа будет оплачиваться.

Если у вас есть опыт создания дизайна для мобильный предложений, кидайте свою заявку, указав сумму, за которую готовы выполнить работу.

Пример приложения: https://drive.google.com/drive/folders/1eMO9DSMrXnPBtihYTAcj206znxwfZ1W2?usp=sharing