Создать дизайн IOS приложения простого - срочно

$30
Дизайн мобильных приложенийЗакрыт6 заявок226 просмотров
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Создать дизайн IOS приложения простого - срочно

Сроки сегодня, экранов порядка 12, бюджет 30$

оплата по факту, без авансов

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iOS
5 лет назад
webcreatr
Андрей 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
28 отзывов(-1)