Создание UI UX для мобильного кошелька.

Здравствуйте фрилансеры, у нас уже есть мобильный кошелек и мы хотим еще, нужно на базе примеров других мобильных кошельков типо Jaxx, Waves сделать еще новый дизайн нашему. Функционал базовый, кошелек мультивалютный в дальнейшем новые валюты будут добавляться.

Дизайнер, пожалуйста, покажите примеры разработанных вами электронных кошельков в первом сообщении ко мне.