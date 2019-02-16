Создание UI UX для мобильного кошелька.

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт22 заявки325 просмотров
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Здравствуйте фрилансеры, у нас уже есть мобильный кошелек и мы хотим еще, нужно на базе примеров других мобильных кошельков типо Jaxx, Waves сделать еще новый дизайн нашему. Функционал базовый, кошелек мультивалютный в дальнейшем новые валюты будут добавляться.

Дизайнер, пожалуйста, покажите примеры разработанных вами электронных кошельков в первом сообщении ко мне.

5 лет назад
kubalskiy
Игорь 
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад