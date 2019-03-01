Верстка мобильного приложения.

Проект включает в себя 30 экранов Требуется создать современный дизайн на основе прототипа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать верстку мобильного приложения.
11 экранов.
Проект в фригме.
Результат работы:
исходные тексты проекта приложения, со сверстанными активностями и элементами списков
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