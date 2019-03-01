Верстка мобильного приложения.

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт17 заявок229 просмотров
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Нужно сделать верстку мобильного приложения.

11 экранов.

Проект в фригме.

Результат работы:

исходные тексты проекта приложения, со сверстанными активностями и элементами списков

5 лет назад
urlskit
Урлс 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад