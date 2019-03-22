Создать дизайн экранов ios приложения

Дизайн мобильных приложенийЗавершен26 заявок335 просмотров
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Проект включает в себя 30 экранов

Требуется создать современный дизайн на основе прототипа.

iOS
5 лет назад
picaso3d
30 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Novickaja97
Мария 
26 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 отзывов
5 лет назад
$90
5 дней
Мария способна выполнять поставленные задачи в срок с учетом всех необходимых требований. Кроме того, это очень отзывчивый специалист готовый к творческому решению задач. Мы остались очень довольны проделанной работой.
Игорь очень ответственный и знающий, чего хочет, заказчик. Конкретно сформулированное ТЗ, своевременная оплата, вежливость. Рекомендую!