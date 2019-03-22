Создать дизайн экранов ios приложения

Есть прототип http://ninjamock.com/s/S73N4Sx - это только обозначение разделов ... внешний вид может быть вами изменен По нему нужно отрисовать интерфейс мобильного приложения для отеля с обозначенными разделами. Это demo для клиента, поэтому без привязки к конкретному отелю. ...