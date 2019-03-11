Быстрая консультация

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$10
Дизайн мобильных приложенийЗакрытнет заявок112 просмотров
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Хочу скопировать дизайн приложение Telegram для Android. Мне необходима консультация по размеров шрифтов, картинок, расстояний и т.д.

Как это будет выглядеть? Я буду кидать скриншоты с вопросами и Вы мне должны давать на них ответы. Вопросы будут в основном о размерах шрифтов и расстояниях

5 лет назад
Attacking
38 летМексика
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад