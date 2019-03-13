Здравствуйте Нужно разработать прототип моб. приложения для IOS. Затем сделать дизайн по прототипу. Что-то вроде справочника, ориентировочно 12-15 уникальных страниц Интересует: 1. Ориентировочная цена за страницу или за проект (Прототипирование + дизайн) 2. Портфолио 3. Срок реализации
Прототипирование + дизайн мобильного приложения
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Здравствуйте
Нужно разработать прототип моб. приложения для IOS.
Затем сделать дизайн по прототипу.
Что-то вроде справочника, ориентировочно 12-15 уникальных страниц
Интересует:
1. Ориентировочная цена за страницу или за проект (Прототипирование + дизайн)
2. Портфолио
3. Срок реализации
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