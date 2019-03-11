Дизайн интерфейса для мобильного приложения

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт26 заявок237 просмотров
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Нужно сделать интерфейс для мобильного приложения по доставке еды по типу Uber EATS, порядка 10-15 экранов.

Присылайте ваше портфолио и примерную цену за экран (весь интерфейс)

5 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад