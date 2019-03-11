Прототипирование + дизайн мобильного приложения

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт7 заявок189 просмотров
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Здравствуйте

Нужно разработать прототип моб. приложения для IOS. 

Затем сделать дизайн по прототипу.

Что-то вроде справочника, ориентировочно 12-15 уникальных страниц

Интересует:

1. Ориентировочная цена за страницу или за проект (Прототипирование + дизайн)

2. Портфолио

3. Срок реализации

Дизайн мобильного приложения
5 лет назад
Alishka90
33 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад