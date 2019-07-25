Сделать приложение WebView на iOS

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Завершен4 заявки231 просмотр

Добрый день! необходимо сделать "Вебвью" приложение, которое мы будем заливать в Apple Store.Тематика спортивные ставки.Текста и описания предоставим сами, нужно просто собрать и выдать файлик под заливку.

iOS
6 лет назад
farmel
39 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Yasenev
Андрей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$250
5 дней
Escrow
Очень классный разработчик! Советую всем!
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Yasenev
Андрей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад