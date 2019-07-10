Необходимо создать приложение для Андроида с кадастровой картой Украины. Функционал: Наложение кадастровой карты на слои OpenStreetMap, Google, BingПоиск по кадастровому номеру и адресуВыполнение перехода к определенной части карты по регионуОтображение общедоступных данных с ...
Разработка мобильного приложения
Мобильное приложение по продаже и поиску косметики и парфюмерии.
1. Через камеру смартфона распознавание штрихкода товара , далее через алгоритм поиска на нашем сервере (не разработан) определение товара и попытка вывода мгновенно данных сравнения Т.е. нужно, что бы покупатель физически находясь в розничном магазине мог мгновенно получить сравнение цен на товар в его руке, а так же видел разницу с нашей ценой.
2. Возможность продаж как обычное приложение магазина (например копия лтуал)
Интересует и Андроид и IOS. Интеграция Ваша, наш спец по 1с содействует выполнению Ваших задач (база 1с 8.3). Так как предполагаем большое кол-во поиска и сравнений, предполагаем развернуть задачу поиска на отдельном сервере.
Примерное ТЗ прикладываем. Связи с сайтом не планируем.
Оплата по этапам сдачи. В самом начале сотрудничества – работы и оплаты более дроблённые.
Заявки фрилансеров
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