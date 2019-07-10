Разработка мобильного приложения

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Закрыт2 заявки227 просмотров

Мобильное приложение по продаже и поиску косметики и парфюмерии. 

1. Через камеру смартфона распознавание штрихкода товара , далее через алгоритм поиска на нашем сервере (не разработан) определение товара и попытка вывода мгновенно данных сравнения Т.е. нужно, что бы покупатель физически находясь в розничном магазине мог мгновенно получить сравнение цен на товар в его руке, а так же видел разницу с нашей ценой. 

2. Возможность продаж как обычное приложение магазина (например копия лтуал) 

Интересует и Андроид и IOS. Интеграция Ваша, наш спец по 1с содействует выполнению Ваших задач (база 1с 8.3). Так как предполагаем большое кол-во поиска и сравнений, предполагаем развернуть задачу поиска на отдельном сервере. 

Примерное ТЗ прикладываем. Связи с сайтом не планируем.  

Оплата по этапам сдачи. В самом начале сотрудничества – работы и оплаты более дроблённые.

AndroidiOS
6 лет назад
ershovnazar
Назар 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров