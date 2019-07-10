Разработка мобильного приложения

Мобильное приложение по продаже и поиску косметики и парфюмерии.

1. Через камеру смартфона распознавание штрихкода товара , далее через алгоритм поиска на нашем сервере (не разработан) определение товара и попытка вывода мгновенно данных сравнения Т.е. нужно, что бы покупатель физически находясь в розничном магазине мог мгновенно получить сравнение цен на товар в его руке, а так же видел разницу с нашей ценой.

2. Возможность продаж как обычное приложение магазина (например копия лтуал)

Интересует и Андроид и IOS. Интеграция Ваша, наш спец по 1с содействует выполнению Ваших задач (база 1с 8.3). Так как предполагаем большое кол-во поиска и сравнений, предполагаем развернуть задачу поиска на отдельном сервере.

Примерное ТЗ прикладываем. Связи с сайтом не планируем.

Оплата по этапам сдачи. В самом начале сотрудничества – работы и оплаты более дроблённые.