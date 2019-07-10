Необходимо создать приложение для Андроида с кадастровой картой Украины. Функционал: Наложение кадастровой карты на слои OpenStreetMap, Google, BingПоиск по кадастровому номеру и адресуВыполнение перехода к определенной части карты по регионуОтображение общедоступных данных с ...
Разработка мобильного приложения на iOS
Всем привет!
Ищу мобильного разработчика под iOS, который по ТЗ доработает приложение, которое уже есть в App Store.
Что нужно сделать:
- сделать часть функционала платным (In-app purchase)
- прикрутить разного рода аналитику (FB, Fabric, Appmetrica)
- добавить пару новых фич
- мелкие баги и доработки
Все таски описаны в Трелло, дизайн сделан в Figma, все готово. Нужно максимально быстро доработать приложение и залить обновление в Апп Стор.
В отклике написать:
1) Ваш опыт работы: какие проекты делали, чем занимались, что самое сложное делали
2) На каких языках работали?
3) Покажите ваши свежие проекты, которые можно посмотреть в App Store
4) Какой у вас рейт? (стоимость часа работы)
5) Когда сможете приступить к проекту?
6) Сколько сможете уделять проекту времени в день?
Отклики без ответов на мои вопросы не рассматриваю.
Заявки фрилансеров
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