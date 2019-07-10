Разработка мобильного приложения на iOS

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Закрыт4 заявки259 просмотров

Всем привет!    

Ищу мобильного разработчика под iOS, который по ТЗ доработает приложение, которое уже есть в App Store.    

Что нужно сделать:    

- сделать часть функционала платным (In-app purchase)   

- прикрутить разного рода аналитику (FB, Fabric, Appmetrica)   

- добавить пару новых фич

- мелкие баги и доработки   

Все таски описаны в Трелло, дизайн сделан в Figma, все готово. Нужно максимально быстро доработать приложение и залить обновление в Апп Стор.    

В отклике написать:    

1) Ваш опыт работы: какие проекты делали, чем занимались, что самое сложное делали    

2) На каких языках работали?    

3) Покажите ваши свежие проекты, которые можно посмотреть в App Store    

4) Какой у вас рейт? (стоимость часа работы)    

5) Когда сможете приступить к проекту?    

6) Сколько сможете уделять проекту времени в день?    

Отклики без ответов на мои вопросы не рассматриваю.

FigmaiOS
6 лет назад
sershumkin
40 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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