Приветствую!
Привет! Я являюсь разработчиком мобильных кроссплатформенных приложений с большим опытом работы.
Краткий список услуг вы можете увидеть ниже:
- Разработка мобильных кроссплатформенных приложений любой сложности (Unity/Xamarin.Forms/Flutter)
- Разработка нативных мобильных приложений (Android/Ios) любой сложности
- Разработка приложений с использованием дополненной реальности (AR)
- Разработка VR приложений и игр
- Консультации по Unity, Android, IOS
Связаться со мной можно тут: [email protected] (скайп/почта)
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Портфолио
- САМОСБОР644 просмотра
- Save The Piggies338 просмотров
Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
6 лет назад
iOS
Очень классный разработчик! Советую всем!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству
$150
9 баллов
7 лет назад
iOSUnity
Отличный специалист, рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству
$200
10 баллов
7 лет назад
iOS
Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
Всё отлично
$150
8 баллов
7 лет назад
JavaScript
Все благополучно, результатом удовлетворены.
Ответный отзыв
Всё отлично!
$75
10 баллов
7 лет назад
AndroidJava
Приятно было поработать. Адекватен, всегда на связи. Работа была выполнена в срок и по оговоренной цене. Вел проект и вносил правки. Отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству! Всё было отлично: задача поставлена чётко, оплата произведена быстро. Отличный заказчик
Разработка игр
3 отзыва
$15/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга