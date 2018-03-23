Yasenev

Андрей Yasenev

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Приветствую!

Привет! Я являюсь разработчиком мобильных кроссплатформенных приложений с большим опытом работы.

Краткий список услуг вы можете увидеть ниже:

  • Разработка мобильных кроссплатформенных приложений любой сложности (Unity/Xamarin.Forms/Flutter)
  • Разработка нативных мобильных приложений (Android/Ios) любой сложности
  • Разработка приложений с использованием дополненной реальности (AR)
  • Разработка VR приложений и игр
  • Консультации по Unity, Android, IOS

Связаться со мной можно тут: [email protected] (скайп/почта)
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Отзывы заказчиков

farmel
39 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$250
10 баллов
6 лет назад
Сделать приложение WebView на iOS
iOS
Очень классный разработчик! Советую всем!
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
inc-hunter
Анатолий 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$150
9 баллов
7 лет назад
Доработка мобильного приложения на Unity
iOSUnity
Отличный специалист, рекомендую
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Мобильное приложение для музея с функцией дополненной реальности
iOS
Все отлично! Рекомендую!
Всё отлично
Ответный отзыв
Samsonite
Сергей 
53 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
8 баллов
7 лет назад
Мини планировщик помещения
JavaScript
Все благополучно, результатом удовлетворены.
Всё отлично!
Ответный отзыв
TsybulskyAlex
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$75
10 баллов
7 лет назад
Разработка Android приложения (игра)
AndroidJava
Приятно было поработать. Адекватен, всегда на связи. Работа была выполнена в срок и по оговоренной цене. Вел проект и вносил правки. Отлично. Рекомендую.
Рекомендую к сотрудничеству! Всё было отлично: задача поставлена чётко, оплата произведена быстро. Отличный заказчик
Ответный отзыв
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Разработка игр
3 отзыва
$15/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга