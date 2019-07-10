Доработка restAPI для моб. приложений. Сайт на битрикс.

$3900
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок223 просмотра

Доработка restAPI для моб. приложений. Сайт на битрикс

Ищем ответственного человека для работы.

Обязательная связь через телеграмм 2 раза в день.

Если сработаемся на очереди ещё 2 аналогичных проекта.

Приложения

6 лет назад
biliyoleksandr
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров