Разработка мобильного приложения под android

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Закрыт11 заявок204 просмотра

Задача: разработка мобильного приложения для систем охранно-пожарного мониторинга и систем "умного дома".

Нужно стабильное, функциональное, работоспособное приложение. Исправление ошибок, выявленных в результате тестирования - обязательно. 

Android
6 лет назад
Alexandrax
38 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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