Необходимо создать приложение для Андроида с кадастровой картой Украины. Функционал: Наложение кадастровой карты на слои OpenStreetMap, Google, BingПоиск по кадастровому номеру и адресуВыполнение перехода к определенной части карты по регионуОтображение общедоступных данных с ...
Разработка мобильного приложения под android
Задача: разработка мобильного приложения для систем охранно-пожарного мониторинга и систем "умного дома".
Нужно стабильное, функциональное, работоспособное приложение. Исправление ошибок, выявленных в результате тестирования - обязательно.
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