Есть готовое приложение и бек-енд + апи Приложение достаточно известное нужны доработки разыскивается уверенный мидл разработчик на java Общение по скайп Объем работ 20+ часов
Разработка мобильного приложения на iOS
Всем привет!
Ищу мобильного разработчика под iOS, который по ТЗ доработает приложение, которое уже есть в App Store.
Что нужно сделать:
- сделать часть функционала платным (In-app purchase)
- прикрутить разного рода аналитику (FB, Fabric, Appmetrica)
- добавить пару новых фич
- мелкие баги и доработки
Все таски описаны в Трелло, дизайн сделан в Figma, все готово. Нужно максимально быстро доработать приложение и залить обновление в Апп Стор.
В отклике написать:
1) Ваш опыт работы: какие проекты делали, чем занимались, что самое сложное делали
2) На каких языках работали?
3) Покажите ваши свежие проекты, которые можно посмотреть в App Store
4) Какой у вас рейт? (стоимость часа работы)
5) Когда сможете приступить к проекту?
6) Сколько сможете уделять проекту времени в день?
Отклики без ответов на мои вопросы не рассматриваю.
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