Разработка мобильного приложения на iOS

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Всем привет!  

Ищу мобильного разработчика под iOS, который по ТЗ доработает приложение, которое уже есть в App Store.  

Что нужно сделать:  

- сделать часть функционала платным (In-app purchase)  

- прикрутить разного рода аналитику (FB, Fabric, Appmetrica)  

- добавить пару новых фич  

- мелкие баги и доработки  

Все таски описаны в Трелло, дизайн сделан в Figma, все готово. Нужно максимально быстро доработать приложение и залить обновление в Апп Стор.  

В отклике написать:  

1) Ваш опыт работы: какие проекты делали, чем занимались, что самое сложное делали  

2) На каких языках работали?  

3) Покажите ваши свежие проекты, которые можно посмотреть в App Store  

4) Какой у вас рейт? (стоимость часа работы)  

5) Когда сможете приступить к проекту?  

6) Сколько сможете уделять проекту времени в день?  

Отклики без ответов на мои вопросы не рассматриваю.

FigmaiOS
6 лет назад
sershumkin
40 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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